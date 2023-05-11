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Страны АСЕАН приняли дорожную карту вступления в блок Восточного Тимора

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Лидеры стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли дорожную карту вступления в региональный блок в качестве его одиннадцатого члена государства Восточный Тимор.
Страны АСЕАН приняли дорожную карту вступления в блок Восточного Тимора
  • AP
  • © Jon Feingersh

Об этом говорится в заявлении индонезийского председательства АСЕАН по итогам 42-го саммита лидеров стран — членов блока.

Восточный Тимор, в прошлом португальская колония, а затем провинция Индонезии, получил независимость в 2002 году, став первым новым государством мира, возникшим в XXI веке.

Ранее сообщалось, что специальный саммит Японии и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пройдёт в Токио с 16 по 18 декабря.

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