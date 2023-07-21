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США усилят военное присутствие в Ормузском проливе двумя десантными кораблями

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США усиливают двумя десантными кораблями военную группировку, направляемую в Ормузский пролив для защиты международного судоходства от «иранской угрозы».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на центральное командование Пентагона.

«В Пентагоне назвали принятое решение ответом на недавние попытки Ирана угрожать свободному потоку торговли», — передаёт агентство.

По данным ведомства, задачи в регионе будут выполнять универсальный десантный корабль USS Bataan и десантный корабль-док USS Carter Hall. 

Отмечается, что ранее в регион были отправлены эсминец USS Thomas Hudner и  истребители F-16 и F-35.

Ранее истребители F-16 коалиции США задействовали свои системы наведения в отношении самолёта ВКС России, который совершал плановый полёт вдоль южной границы Сирии.

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