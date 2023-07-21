США усилят военное присутствие в Ормузском проливе двумя десантными кораблями
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на центральное командование Пентагона.
«В Пентагоне назвали принятое решение ответом на недавние попытки Ирана угрожать свободному потоку торговли», — передаёт агентство.
По данным ведомства, задачи в регионе будут выполнять универсальный десантный корабль USS Bataan и десантный корабль-док USS Carter Hall.
Отмечается, что ранее в регион были отправлены эсминец USS Thomas Hudner и истребители F-16 и F-35.
Ранее истребители F-16 коалиции США задействовали свои системы наведения в отношении самолёта ВКС России, который совершал плановый полёт вдоль южной границы Сирии.