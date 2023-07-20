Узнать больше

Истребители F-16 задействовали системы наведения в отношении самолёта ВКС России в Сирии

Короткая ссылка
Истребители F-16 коалиции США задействовали свои системы наведения в отношении самолёта ВКС России, который совершал плановый полёт вдоль южной границы Сирии.
Истребители F-16 задействовали системы наведения в отношении самолёта ВКС России в Сирии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР.

«Зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении самолёта ВКС России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирийской Арабской Республики», — сказал замруководителя центра контр-адмирал Олег Гуринов.

Со стороны «международной антитеррористической коалиции» за сутки зафиксировано 12 нарушений протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными полётами беспилотников.

Кроме того, в районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, отмечено десять нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей Rafale.

Агентство Associated Press ранее писало, что США изучают варианты противостояния якобы повысившейся активности ВКС России в небе Сирии.

Собеседник агентства — неназванный представитель Пентагона — отметил, что в США обеспокоены тем, что Россия может сбить БПЛА MQ-9 Reaper.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить