Конгрессвумен Грин: Украина не является союзником НАТО

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин осудила финансирование Украины, напомнив, что она не является союзником по НАТО.

Об этом она рассказала в Twitter.

«Я хочу ещё раз напомнить конгрессу, что Украина не является ни 51-м штатом Америки, ни её союзником по НАТО», — заявила конгрессвумен.

При этом она акцентировала внимание на том, что граждане США упорно трудятся изо дня в день не для того, чтобы защищать границы других государств.

Ранее Грин заявила, что из-за позиции президента США Джо Байдена по Украине существует риск гибели американцев в войне с Россией.

Также конгрессвумен призвала запретить финансирование Киева до завершения конфликта.