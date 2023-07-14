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Конгрессвумен Грин: Украина не является союзником НАТО

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Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин осудила финансирование Украины, напомнив, что она не является союзником по НАТО.

Об этом она рассказала в Twitter.

«Я хочу ещё раз напомнить конгрессу, что Украина не является ни 51-м штатом Америки, ни её союзником по НАТО», — заявила конгрессвумен.

При этом она акцентировала внимание на том, что граждане США упорно трудятся изо дня в день не для того, чтобы защищать границы других государств.

Ранее Грин заявила, что из-за позиции президента США Джо Байдена по Украине существует риск гибели американцев в войне с Россией.

Также конгрессвумен призвала запретить финансирование Киева до завершения конфликта.

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