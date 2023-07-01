Конгрессвумен Грин призвала запретить финансирование Киева до завершения конфликта
Об этом она написала в Twitter.
Такую меру конгрессвумен приняла, по её словам, ради «достижения мира».
«Нам следует продвигать мир, а не финансировать войну», — написала Грин.
Ранее Грин назвала украинскую армию нацистской.
Также она заявила о «тупости» Вашингтона из-за поддержки киевского режима.
Кроме того, по словам Грин, президент США Джо Байден отправляет оружие Украине вместо того, чтобы поддержать меры по защите американских школьников.