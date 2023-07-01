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Конгрессвумен Грин призвала запретить финансирование Киева до завершения конфликта

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Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла поправку о запрете на любое финансирование Украины до тех пор, пока не будет найдено дипломатическое решение текущего конфликта.

Об этом она написала в Twitter.

Такую меру конгрессвумен приняла, по её словам, ради «достижения мира».

«Нам следует продвигать мир, а не финансировать войну», — написала Грин.

Ранее Грин назвала украинскую армию нацистской.

Также она заявила о «тупости» Вашингтона из-за поддержки киевского режима.

Кроме того, по словам Грин, президент США Джо Байден отправляет оружие Украине вместо того, чтобы поддержать меры по защите американских школьников.

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