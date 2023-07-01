Конгрессвумен Грин призвала запретить финансирование Киева до завершения конфликта

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла поправку о запрете на любое финансирование Украины до тех пор, пока не будет найдено дипломатическое решение текущего конфликта.