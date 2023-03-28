Конгрессвумен Грин: Байден вооружает Украину вместо сотрудников школ для охраны детей

Президент США Джо Байден отправляет оружие Украине вместо того, чтобы поддержать меры по защите американских школьников, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

Она отметила, что Байден и его партия отправили Украине большое количество денег и оружие.

«Почему бы Байдену и демократам не отправить деньги и поддержать законопроект для защиты невинных американских школьников с помощью хороших парней с пушками?» — приводит РИА Новости слова Грин в Twitter.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Киев на 100% зависим от военной помощи извне.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Вашингтоном нового пакета помощи Киеву на $350 млн.