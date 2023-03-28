Конгрессвумен Грин: Байден вооружает Украину вместо сотрудников школ для охраны детей
Она отметила, что Байден и его партия отправили Украине большое количество денег и оружие.
«Почему бы Байдену и демократам не отправить деньги и поддержать законопроект для защиты невинных американских школьников с помощью хороших парней с пушками?» — приводит РИА Новости слова Грин в Twitter.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Киев на 100% зависим от военной помощи извне.
Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Вашингтоном нового пакета помощи Киеву на $350 млн.