Конгрессвумен Грин: Байден вооружает Украину вместо сотрудников школ для охраны детей

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Президент США Джо Байден отправляет оружие Украине вместо того, чтобы поддержать меры по защите американских школьников, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

Она отметила, что Байден и его партия отправили Украине большое количество денег и оружие.

«Почему бы Байдену и демократам не отправить деньги и поддержать законопроект для защиты невинных американских школьников с помощью хороших парней с пушками?» — приводит РИА Новости слова Грин в Twitter.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Киев на 100% зависим от военной помощи извне.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Вашингтоном нового пакета помощи Киеву на $350 млн.

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