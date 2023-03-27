ВСУ не смогли бы сопротивляться российской армии без воюющих на стороне Киева солдат НАТО, заявил американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

«Вашингтону не составило труда заставить действующих военных отказаться от своих званий и надеть украинскую военную форму, то же самое касается и других западных союзников», — сказал он.

По словам американского ветерана, эту информацию никогда не придадут огласке, так как в случае поражения украинской армии никто из военных НАТО не вернётся домой.

«Киев давно бы пал, если бы за него сражались только украинские солдаты. Я не могу поверить, что это до сих пор обсуждают», — написал Дрейвен.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Киев на 100% зависим от военной помощи извне.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Вашингтоном нового пакета помощи Киеву на $350 млн.