Конгрессвумен Грин: дети американцев могут погибнуть из-за позиции Байдена по Украине

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что из-за позиции президента США Джо Байдена по Украине существует риск гибели американцев в войне с Россией.

Об этом она написала в Twitter.

По словам Грин, американские лидеры «одержимы спонсированием и разжиганием войны и смерти на чужих землях».

При этом она задалась вопросом, не будет ли Америка слишком активно воевать с Россией, если Украину примут в НАТО.

«Неужели нашим собственным сыновьям и дочерям придётся погибнуть в очередной бессмысленной и чужой войне?», — сказала конгрессвумен.

Ранее Грин призвала запретить финансирование Киева до завершения конфликта.

Также она назвала украинскую армию нацистской.

Кроме того, сообщалось, что член палаты представителей США Лорен Боберт внесла в конгресс статьи об импичменте Байдену.