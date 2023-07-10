Конгрессвумен Грин: дети американцев могут погибнуть из-за позиции Байдена по Украине
Об этом она написала в Twitter.
По словам Грин, американские лидеры «одержимы спонсированием и разжиганием войны и смерти на чужих землях».
При этом она задалась вопросом, не будет ли Америка слишком активно воевать с Россией, если Украину примут в НАТО.
«Неужели нашим собственным сыновьям и дочерям придётся погибнуть в очередной бессмысленной и чужой войне?», — сказала конгрессвумен.
Ранее Грин призвала запретить финансирование Киева до завершения конфликта.
Также она назвала украинскую армию нацистской.
Кроме того, сообщалось, что член палаты представителей США Лорен Боберт внесла в конгресс статьи об импичменте Байдену.