Пентагон: Украине поступили кассетные боеприпасы не только из США, но и из других стран
Украине поступили не только кассетные боеприпасы из Соединённых Штатов, но и аналогичные снаряды, поставленные другими государствами, сообщил директор по операциям объединённого штаба генерал Дуглас Симс.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы знаем, что там находились некоторые (кассетные боеприпасы. — RT), переданные ранее третьими странами», — сказал он.
Симс также заявил, что американские кассетные боеприпасы уже находятся на Украине.
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