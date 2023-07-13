Пентагон: Украине поступили кассетные боеприпасы не только из США, но и из других стран

Украине поступили не только кассетные боеприпасы из Соединённых Штатов, но и аналогичные снаряды, поставленные другими государствами, сообщил директор по операциям объединённого штаба генерал Дуглас Симс.

Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости. «Мы знаем, что там находились некоторые (кассетные боеприпасы. — RT), переданные ранее третьими странами», — сказал он. Симс также заявил, что американские кассетные боеприпасы уже находятся на Украине.