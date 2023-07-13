В Пентагоне заявили, что кассетные боеприпасы США уже находятся на Украине

Американские кассетные боеприпасы уже находятся на Украине. Об этом сообщил директор операций объединённого штаба Пентагона Дуглас Симс.

«Наши кассетные боеприпасы уже там», — приводит РИА Новости его слова.

При этом 11 июля оперативные службы Запорожской области сообщили, что Вооружённые силы Украины обстреляли город Токмак с применением, по предварительной информации, кассетных боеприпасов.

Министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что в случае поставки кассетных боеприпасов на Украину российские вооружённые силы будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против украинской армии.