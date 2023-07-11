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Оперативные службы: ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами

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Вооружённые силы Украины обстреляли город Токмак в Запорожской области с применением, по предварительной информации, кассетных боеприпасов.
Оперативные службы: ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы региона.

«По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы», — сказали агентству.

Отмечается, что попадание зафиксировано в районе птицефабрики.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что принял рекомендацию Пентагона поставить украинской армии кассетные боеприпасы.

Бывший аналитик и советница при Пентагоне Карен Квятковски предположила, что Пентагон избавляется от старых запасов, поставляя кассетные боеприпасы ВСУ.

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