Оперативные службы: ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы региона.
«По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы», — сказали агентству.
Отмечается, что попадание зафиксировано в районе птицефабрики.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что принял рекомендацию Пентагона поставить украинской армии кассетные боеприпасы.
Бывший аналитик и советница при Пентагоне Карен Квятковски предположила, что Пентагон избавляется от старых запасов, поставляя кассетные боеприпасы ВСУ.