Оперативные службы: ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами

Вооружённые силы Украины обстреляли город Токмак в Запорожской области с применением, по предварительной информации, кассетных боеприпасов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы региона.

«По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы», — сказали агентству.

Отмечается, что попадание зафиксировано в районе птицефабрики.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что принял рекомендацию Пентагона поставить украинской армии кассетные боеприпасы.

Бывший аналитик и советница при Пентагоне Карен Квятковски предположила, что Пентагон избавляется от старых запасов, поставляя кассетные боеприпасы ВСУ.