США намерены создать программу по работе с молодёжью в Косове
- AP
Как считают в USAID, в сложившейся в Косове ситуации молодым людям предоставляется возможность активно участвовать, оказывать влияние и быть движущей силой процесса повышения эффективности государственного управления.
«Молодая, хорошо обученная рабочая сила могла бы стать конкурентным преимуществом в деле укрепления демократических систем и повышения производительности», — считают в агентстве.
На этом фоне американские специалисты занялись созданием новой программы, связанной с молодёжью Косова. Речь идёт о жителях региона в возрасте от 15 до 24 лет.
В USAID рассчитывают получить данные по ряду вопросов — в частности, какие основные вызовы и трудности стоят сейчас перед молодыми людьми и как можно вовлечь молодёжь в процессы принятия решений.
В документе утверждается, что деятельность USAID направлена среди прочего на расширение сотрудничества между жителями, гражданским обществом и частным сектором, с тем чтобы «преодолеть препятствия на пути Косова к самодостаточности».
Ранее стало известно о намерении Госдепа США профинансировать проект по «усилению независимых СМИ» и «борьбе с дезинформацией» в Косове.
Как считают эксперты, Вашингтон заинтересован в поддержке Косова в том числе потому, что частично признанная республика является «детищем» Соединённых Штатов.