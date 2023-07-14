США намерены создать программу по работе с молодёжью в Косове

Агентство США по международному развитию (USAID) занимается разработкой новой программы, которая подразумевает взаимодействие с молодёжью частично признанной Республики Косово. Ведомство обратилось к заинтересованным сторонам за информацией для этого проекта. С документом ознакомился RT.

Как считают в USAID, в сложившейся в Косове ситуации молодым людям предоставляется возможность активно участвовать, оказывать влияние и быть движущей силой процесса повышения эффективности государственного управления.

«Молодая, хорошо обученная рабочая сила могла бы стать конкурентным преимуществом в деле укрепления демократических систем и повышения производительности», — считают в агентстве.

На этом фоне американские специалисты занялись созданием новой программы, связанной с молодёжью Косова. Речь идёт о жителях региона в возрасте от 15 до 24 лет.

В USAID рассчитывают получить данные по ряду вопросов — в частности, какие основные вызовы и трудности стоят сейчас перед молодыми людьми и как можно вовлечь молодёжь в процессы принятия решений.

В документе утверждается, что деятельность USAID направлена среди прочего на расширение сотрудничества между жителями, гражданским обществом и частным сектором, с тем чтобы «преодолеть препятствия на пути Косова к самодостаточности».

Ранее стало известно о намерении Госдепа США профинансировать проект по «усилению независимых СМИ» и «борьбе с дезинформацией» в Косове.

Как считают эксперты, Вашингтон заинтересован в поддержке Косова в том числе потому, что частично признанная республика является «детищем» Соединённых Штатов.