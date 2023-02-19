Еврокомиссия намерена «помочь» в модернизации судебной системы Косова

Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству намерен заняться совершенствованием инфраструктуры судебной системы частично признанной республики Косово. С описанием тендера ознакомился RT.

Еврокомиссия планирует поставлять аппаратное оборудование для усовершенствования судебной системы частично признанного Косова в области информационно-коммуникационных технологий.

Как отмечается в документе, аппаратура и предметы снабжения необходимы для функционирования информационной системы рассмотрения дел, централизованной системы реестра судимостей и других систем судебной сферы.

Согласно описанию, Еврокомиссия также обеспечит оснащение центра аварийного восстановления данных Судебного совета самопровозглашённой республики в качестве резерва для имеющейся информационной системы, чтобы «обеспечить передачу и безопасность данных».

Ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова отметила, что данное стремление Еврокомиссии говорит о несовершенстве судебной системы Косова с точки зрения самостоятельного государства.

«Речь идёт о большом процессе, который никак не могут Евросоюз и Соединённые Штаты Америки закончить. Речь идёт о продвижении по дороге к независимости Косова и Метохии. Европа столкнулась с тем, что этот маленький автономный край Сербии не готов к созданию независимого государства: там не работает судебная система, там есть родоплеменные отношения внутри этого албанского общества, остатки системы образования, которая давала Югославия ещё», — подчеркнула эксперт.

По её словам, любая модернизация может рассматриваться с точки зрения уровня развития государства.

Ранее Европейская комиссия планировала инвестировать €28 млн в «социально-экономическое развитие» Балканского полуострова.