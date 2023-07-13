Путин: Россия может приостановить участие в зерновой сделке
- РИА Новости
«И если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены — ну, пусть исполнят эти обещания. И мы сразу же присоединимся к этой сделке», — подчеркнул глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее направил Путину письмо с предложениями по реализации зерновой сделки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ООН не справилась с российской частью договорённостей по реализации зерновой сделки.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что основания для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, отсутствуют.