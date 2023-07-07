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Захарова: ООН не справилась с российской частью договорённостей по зерновой сделке

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ООН не справилась с российской частью договорённостей по реализации зерновой сделки.
Захарова: ООН не справилась с российской частью договорённостей по зерновой сделке
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом дипломат сказала в эфире телеканала «Россия 1».

«У них есть чёткое понимание, что они провалили свою работу по реализации пакетного соглашения, которое было предложено ими же, Генсеком ООН», — цитирует её ТАСС.

Как отметила Захарова, всемирная организация не справилась со своей задачей по многим причинам, как зависящим от действий ООН, так и не зависящим от них.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований для продления зерновой сделки сейчас не усматривается.

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