Захарова: ООН не справилась с российской частью договорённостей по зерновой сделке
- globallookpress.com
- © MFA Russia
Об этом дипломат сказала в эфире телеканала «Россия 1».
«У них есть чёткое понимание, что они провалили свою работу по реализации пакетного соглашения, которое было предложено ими же, Генсеком ООН», — цитирует её ТАСС.
Как отметила Захарова, всемирная организация не справилась со своей задачей по многим причинам, как зависящим от действий ООН, так и не зависящим от них.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований для продления зерновой сделки сейчас не усматривается.