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ООН: Гутерреш направил Путину письмо по продлению зерновой сделки

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Генсек ООН Антониу Гутерреш направил президенту России Владимиру Путину письмо с предложениями по реализации российской части зерновой сделки.
ООН: Гутерреш направил Путину письмо по продлению зерновой сделки
  • Gettyimages.ru
  • © Pacific Press

Об этом сообщил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«В рамках продолжающихся усилий в этом направлении Генеральный секретарь направил вчера письмо президенту России Владимиру Путину, в котором излагается предложение, направленное на улучшение выполнения меморандума о взаимопонимании ради того, чтобы сохранить «Черноморскую инициативу», — цитирует его ТАСС.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин высказал ряд предложений относительно зерновой сделки.

10 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что усилия представителей ООН не помогли улучшить ситуацию с выполнением российской части.

Он подчеркнул, что российская часть соглашений не выполнялась «ни в одном из своих пунктов».

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