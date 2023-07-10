Лавров заявил, что усилия ООН не привели к выполнению российской части зерновой сделки

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что усилия представителей ООН не помогли улучшить ситуацию с выполнением российской части.

По его словам, российская часть соглашений не выполнялась «ни в одном из своих пунктов».

Лавров напомнил, что представители ООН много месяцев заявляют о неимоверных усилиях в данном направлении.

«Эти неимоверные усилия не принесли никакого результата вообще», — приводит РИА Новости заявление министра на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога ССАГПЗ-Россия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ООН не справилась с российской частью договорённостей по реализации зерновой сделки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований для продления зерновой сделки сейчас не усматривается.