Сенат Польши принял резолюцию с призывом достойно похоронить жертв Волынской резни

Польский сенат принял резолюцию на тему 80-й годовщины Волынской резни с призывом достойно похоронить жертв. В документе также утверждается, что в польско-украинских отношениях не может быть прославления националистических позиций.

«В серии организованных Украинской повстанческой армией* нападений на Волыни было уничтожено около ста населённых поляками сёл. Жертвами геноцида стали не только поляки, но и евреи, чехи, армяне, цыгане, русские, а также украинцы, пытавшиеся спасти поляков», — цитирует РИА Новости резолюцию.

Сенат выражает глубокую убеждённость в том, что «знание о геноциде, который испытали польские жители восточных земель Второй Речи Посполитой, должно оставаться предметом образовательной, научной и культурной деятельности».

За принятие резолюции проголосовал 91 сенатор, двое выступили против, ни один не воздержался.

В мае пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за события Волынской резни. Он подчеркнул, что поляки взяли на себя ответственность за преступления Польши против украинцев, но такой ответственности со стороны украинцев не хватает.

После этого украинский посол в Польше Василий Зварич заявил, что слова Ясины являются неприемлемыми и досадными.

Речь идёт о событиях 1943 года, которые впоследствии стали известны как Волынская резня. Боевики ОУН-УПА жестоко убивали всех подряд, включая стариков и детей. Радикалы практиковали пытки, грабежи и изнасилования.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).