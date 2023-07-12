Россия не оставит без должной реакции действия властей Германии по изъятию частных автомобилей у российских граждан.

Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте журнала «Международная жизнь».

«Подобные действия не останутся без нашей должной реакции», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Россия потребовала от германской стороны незамедлительно прекратить изъятие частных автомобилей у российских граждан, вернуть им собственность и возместить ущерб.

В июне Захарова заявила, что главными угрозами для Германии являются проамериканские политики и глупость немецких чиновников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, выполняя все установки из США, Германия «стреляет себе в ногу».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Германия, следуя своему нынешнему курсу, скоро надолго утратит своё политическое и экономическое лидерство в единой Европе.