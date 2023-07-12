МИД: Москва не оставит без реакции действия ФРГ по изъятию частных машин у граждан России
- © Баранов Владимир/Globallook Press
Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте журнала «Международная жизнь».
«Подобные действия не останутся без нашей должной реакции», — заявила Захарова.
Она подчеркнула, что Россия потребовала от германской стороны незамедлительно прекратить изъятие частных автомобилей у российских граждан, вернуть им собственность и возместить ущерб.
В июне Захарова заявила, что главными угрозами для Германии являются проамериканские политики и глупость немецких чиновников.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, выполняя все установки из США, Германия «стреляет себе в ногу».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Германия, следуя своему нынешнему курсу, скоро надолго утратит своё политическое и экономическое лидерство в единой Европе.