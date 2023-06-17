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Песков: Германия «стреляет себе в ногу», выполняя установки из США

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Выполняя все установки из США, Германия «стреляет себе в ногу», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Германия «стреляет себе в ногу», выполняя установки из США
  • AP

«Германия, к сожалению, видимо, внутренне для себя решила следовать устойчиво в фарватере США, как и вся Европа, быть примерным членом НАТО, которое, естественно, выполняет все установки из Вашингтона», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, таким образом ФРГ «стреляет себе в ногу».

Он отметил, что конкурентоспособность немецкой промышленности была основана на газе из России.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что Германии необходимо найти замену российским энергоресурсам.

По его словам, Германия, следуя своему нынешнему курсу, скоро надолго утратит своё политическое и экономическое лидерство в единой Европе.

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