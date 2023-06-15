Захарова назвала главными угрозами для ФРГ проамериканских политиков и глупость чиновников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью RT на ПМЭФ-2023, что главными угрозами для Германии являются проамериканские политики и глупость немецких чиновников.

Она прокомментировала сообщение о том, что Берлин в своей стратегии национальной безопасности назвал Россию крупнейшей угрозой мира и безопасности в Евроатлантическом регионе.

«Главной угрозой для Германии и её безопасности является: первое — проамериканские политики, которые были внедрены в политический истеблишмент ФРГ, второе — глупость немецких чиновников, которые не могут просчитать на ход вперёд и принимают решения, которые бьют непосредственно по Германии», — сказала она.

Третьей угрозой для безопасности ФРГ представитель российского внешнеполитического ведомства назвала отсутствие суверенитета при принятии решений, обеспечивающих национальные интересы.

Также Германия в своей стратегии заявила, что продолжит поставлять НАТО самолёты для ядерного сдерживания в Европе.