Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Захарова назвала главными угрозами для ФРГ проамериканских политиков и глупость чиновников

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью RT на ПМЭФ-2023, что главными угрозами для Германии являются проамериканские политики и глупость немецких чиновников.

Она прокомментировала сообщение о том, что Берлин в своей стратегии национальной безопасности назвал Россию крупнейшей угрозой мира и безопасности в Евроатлантическом регионе.

«Главной угрозой для Германии и её безопасности является: первое — проамериканские политики, которые были внедрены в политический истеблишмент ФРГ, второе — глупость немецких чиновников, которые не могут просчитать на ход вперёд и принимают решения, которые бьют непосредственно по Германии», — сказала она.

Третьей угрозой для безопасности ФРГ представитель российского внешнеполитического ведомства назвала отсутствие суверенитета при принятии решений, обеспечивающих национальные интересы.

Также Германия в своей стратегии заявила, что продолжит поставлять НАТО самолёты для ядерного сдерживания в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить