Психолог Варская: Байден смотрит на Зеленского как на подопытного кролика

Психолог Наталья Варская в беседе с RT рассказала о психологических аспектах встречи президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского на саммите НАТО.

Собеседница RT отметила, что у Байдена «старая школа, и он максимально закрыт».

«На Зеленского он смотрит как на подопытного кролика или как «на собачку говорящую». Ему не важно и не интересно, что говорит Зеленский. Зеленский же делает «хорошую мину при плохой игре», нарочито смеётся. Он старается бодриться», — рассказала Варская.

Вместе с тем, по её словам, видно, что Зеленский чувствует себя не в своей тарелке.

«Глаза бегают. А когда он вспоминает, что на собеседника надо смотреть, он таращит глаза. На лице Зеленского чаще всего страдальческое выражение. Он постоянно жестикулирует руками и жест практически один — разведение рук в стороны. Общий вид Зеленского жалкий и растерянный», — добавила специалист.

Она также обратила внимание на психологический тип президента Украины.

«По психотипу Зеленский истероидный тип (второе название — демонстративный). Он любит быть на виду. Человек такого психотипа, если его состояние по тем или иным причинам выходит за рамки нормы, способен жить в вымышленной реальности, войти в роль и не выйти, поверить в свой образ и перепутать образ и свою личность. В роли руководителя он давно и сжился с ней, от реальности оторван. Как личность Зеленский и труслив, и слаб, и не умён, но в роли он другой», — объяснила Варская.

Она добавила, что люди истероидного психотипа не врут, они верят в чушь, которую говорят.

«А вытеснение — защитный механизм психики, которая может и не справиться с реальностью. Для истероидов это крайне болезненно, и если происходит что-то, что вытеснить невозможно, они могут этого не пережить. Зеленскому уйти от реальности, кроме механизма вытеснения, очень помогают всякие вещества», — предположила собеседница RT.

Ранее Байден на саммите НАТО решил вместо Зеленского ответить на вопрос журналиста о том, как быстро Украина станет членом альянса после окончания конфликта.

Американский лидер сказал: «Через час и 20 минут», после чего посмотрел на украинского коллегу и посмеялся.

Как отмечало издание «СТРАНА.ua», Байден с иронией сообщил Зеленскому, что США «никуда не денутся», они застряли в ситуации с Украиной.