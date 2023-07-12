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Байден на саммите НАТО решил ответить на вопрос журналиста вместо Зеленского

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Американский президент Джо Байден на саммите НАТО решил вместо Владимира Зеленского ответить на вопрос журналиста о том, как быстро Украина станет членом альянса после окончания конфликта. Глава США сказал: «Через час и 20 минут», после чего посмотрел на украинского коллегу и посмеялся.
Байден на саммите НАТО решил ответить на вопрос журналиста вместо Зеленского
  • AP
  • © Susan Walsh

«Один час и 20 минут. Вы, ребят, задаёте такие содержательные вопросы...», — сказал Байден.

Глава канцелярии польского президента Павел Шрот ранее заявил, что Украина сможет вступить в НАТО только после «хорошего завершения войны», то есть победы над Россией.

Столтенберг также отмечал, что победа России на Украине станет трагедией для Киева и сделает Североатлантический альянс более уязвимым. 

По его словам, если Украина не победит в противостоянии с Россией, то вопрос о её членстве потеряет актуальность.

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