Байден на саммите НАТО решил ответить на вопрос журналиста вместо Зеленского
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«Один час и 20 минут. Вы, ребят, задаёте такие содержательные вопросы...», — сказал Байден.
Глава канцелярии польского президента Павел Шрот ранее заявил, что Украина сможет вступить в НАТО только после «хорошего завершения войны», то есть победы над Россией.
Столтенберг также отмечал, что победа России на Украине станет трагедией для Киева и сделает Североатлантический альянс более уязвимым.
По его словам, если Украина не победит в противостоянии с Россией, то вопрос о её членстве потеряет актуальность.