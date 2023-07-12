Узнать больше

В Польше заявили, что Украина сможет вступить в НАТО только после победы над Россией

Короткая ссылка
Польша считает, что Украина сможет вступить в НАТО только после «хорошего завершения войны», то есть победы над Россией, заявил глава канцелярии польского президента Павел Шрот.
В Польше заявили, что Украина сможет вступить в НАТО только после победы над Россией
  • AFP
  • © Odd ANDERSEN

«Срок вступления Украины в НАТО очевиден — оно может наступить после завершения войны, после хорошего завершения войны, то есть победы», — сказал он в эфире Польского радио, его цитирует ТАСС.

Как ранее заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, победа России на Украине станет трагедией для Киева и сделает альянс более уязвимым. 

По его словам, если Украина не победит в противостоянии с Россией, то вопрос о её членстве потеряет актуальность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить