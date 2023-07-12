В Польше заявили, что Украина сможет вступить в НАТО только после победы над Россией

Польша считает, что Украина сможет вступить в НАТО только после «хорошего завершения войны», то есть победы над Россией, заявил глава канцелярии польского президента Павел Шрот.

«Срок вступления Украины в НАТО очевиден — оно может наступить после завершения войны, после хорошего завершения войны, то есть победы», — сказал он в эфире Польского радио, его цитирует ТАСС.

Как ранее заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, победа России на Украине станет трагедией для Киева и сделает альянс более уязвимым.

По его словам, если Украина не победит в противостоянии с Россией, то вопрос о её членстве потеряет актуальность.