Столтенберг: победа России на Украине станет трагедией для Киева и ослабит НАТО

Победа России на Украине станет трагедией для Киева и сделает НАТО более уязвимым, считает генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом он заявил на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским на саммите в Вильнюсе.

«Самый большой риск — это если президент Путин выиграет войну с использованием силы, это будет самый большой риск. Для Украины это будет трагедия, но и нас это сделает более уязвимыми», — цитирует его ТАСС.

Так Столтенберг ответил на вопрос журналистов о том, не приблизит ли НАТО к военному столкновению с Россией предоставление альянсом гарантий безопасности Украине.

В апреле польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией может стать началом конца золотого века Запада, однако победа Киева могла бы стать фактором усиления экономической мощи западных стран.

В феврале Моравецкий признал, что поражение России стало польской и европейской причиной для существования.