Узнать больше

Столтенберг: победа России на Украине станет трагедией для Киева и ослабит НАТО

Короткая ссылка
Победа России на Украине станет трагедией для Киева и сделает НАТО более уязвимым, считает генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом он заявил на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским на саммите в Вильнюсе.
Столтенберг: победа России на Украине станет трагедией для Киева и ослабит НАТО
  • AP
  • © Mindaugas Kulbis

«Самый большой риск — это если президент Путин выиграет войну с использованием силы, это будет самый большой риск. Для Украины это будет трагедия, но и нас это сделает более уязвимыми», — цитирует его ТАСС.

Так Столтенберг ответил на вопрос журналистов о том, не приблизит ли НАТО к военному столкновению с Россией предоставление альянсом гарантий безопасности Украине.

В апреле польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией может стать началом конца золотого века Запада, однако победа Киева могла бы стать фактором усиления экономической мощи западных стран.

В феврале Моравецкий признал, что поражение России стало польской и европейской причиной для существования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить