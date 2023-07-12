Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО на фоне обвинений в якобы поставке России оружия
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Об этом пишет РИА Новости.
«Целью альянса является не объявлять каждую неделю кого-либо врагом, а оказывать давление, где необходимо, когда интересы или безопасность союзников находятся под угрозой», — отметил он.
Макрон добавил, что французская сторона хотела бы иметь возможность продолжить продвигаться по вопросам как распространения ядерного оружия, так и региональной стабильности.
6 июля российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя назвал комичными «доказательства», которые предоставляют страны Запада о якобы применении Россией иранских беспилотников на Украине.
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что высказывания Киева о применении иранских беспилотников в ходе конфликта на Украине являются безосновательными.