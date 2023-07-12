Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО на фоне обвинений в якобы поставке России оружия

Французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе отказался назвать Иран врагом НАТО, несмотря на обвинения Тегерана Западом в якобы поставках России БПЛА.

Об этом пишет РИА Новости.

«Целью альянса является не объявлять каждую неделю кого-либо врагом, а оказывать давление, где необходимо, когда интересы или безопасность союзников находятся под угрозой», — отметил он.

Макрон добавил, что французская сторона хотела бы иметь возможность продолжить продвигаться по вопросам как распространения ядерного оружия, так и региональной стабильности.

6 июля российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя назвал комичными «доказательства», которые предоставляют страны Запада о якобы применении Россией иранских беспилотников на Украине.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что высказывания Киева о применении иранских беспилотников в ходе конфликта на Украине являются безосновательными.