Узнать больше

Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО на фоне обвинений в якобы поставке России оружия

Короткая ссылка
Французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе отказался назвать Иран врагом НАТО, несмотря на обвинения Тегерана Западом в якобы поставках России БПЛА.
Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО на фоне обвинений в якобы поставке России оружия
  • AP
  • © Pavel Golovkin

Об этом пишет РИА Новости.

«Целью альянса является не объявлять каждую неделю кого-либо врагом, а оказывать давление, где необходимо, когда интересы или безопасность союзников находятся под угрозой», — отметил он.

Макрон добавил, что французская сторона хотела бы иметь возможность продолжить продвигаться по вопросам как распространения ядерного оружия, так и региональной стабильности.

6 июля российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя назвал комичными «доказательства», которые предоставляют страны Запада о якобы применении Россией иранских беспилотников на Украине.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что высказывания Киева о применении иранских беспилотников в ходе конфликта на Украине являются безосновательными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить