Небензя назвал комичными «доказательства» Запада по применению иранских БПЛА на Украине

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя назвал комичными «доказательства», которые предоставляют страны Запада о якобы применении Россией иранских беспилотников на Украине.

Как отметил дипломат, единственные доказательства, которые предоставляет коллективный Запад, — это «подозрения» и «оценки», которые строятся на основе информации из открытых источников.

Небензя показал членам Совета Безопасности ООН фотографию, на которой изображён президент Украины Владимир Зеленский с, предположительно, беспилотником.

«Некоторые же «фотодоказательства» и вовсе носят комичный характер. В СМИ широко разошлась фотография Владимира Зеленского якобы с дроном «Шахед», — цитирует его РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что это фейковое изображение высмеяли пользователи в интернете.

Ранее в Иране заявили, что заявления Киева о применении иранских беспилотников в ходе конфликта на Украине являются безосновательными.