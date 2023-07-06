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Небензя назвал комичными «доказательства» Запада по применению иранских БПЛА на Украине

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Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя назвал комичными «доказательства», которые предоставляют страны Запада о якобы применении Россией иранских беспилотников на Украине.

Как отметил дипломат, единственные доказательства, которые предоставляет коллективный Запад, — это «подозрения» и «оценки», которые строятся на основе информации из открытых источников.

Небензя показал членам Совета Безопасности ООН фотографию, на которой изображён президент Украины Владимир Зеленский с, предположительно, беспилотником.

«Некоторые же «фотодоказательства» и вовсе носят комичный характер. В СМИ широко разошлась фотография Владимира Зеленского якобы с дроном «Шахед», — цитирует его РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что это фейковое изображение высмеяли пользователи в интернете.

Ранее в Иране заявили, что заявления Киева о применении иранских беспилотников в ходе конфликта на Украине являются безосновательными.

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