В Иране отвергли заявления Киева об использовании иранских беспилотников на Украине
Заявления Киева о применении иранских беспилотников в ходе конфликта на Украине являются безосновательными. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
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«Мы однозначно отвергаем безосновательные обвинения, озвученные Украиной», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее украинское правительство предложило Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны ввести санкции в отношении Ирана.
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