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В Иране отвергли заявления Киева об использовании иранских беспилотников на Украине

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Заявления Киева о применении иранских беспилотников в ходе конфликта на Украине являются безосновательными. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
В Иране отвергли заявления Киева об использовании иранских беспилотников на Украине
  • Gettyimages.ru

«Мы однозначно отвергаем безосновательные обвинения, озвученные Украиной», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее украинское правительство предложило Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны ввести санкции в отношении Ирана.

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