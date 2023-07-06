В Иране отвергли заявления Киева об использовании иранских беспилотников на Украине

Заявления Киева о применении иранских беспилотников в ходе конфликта на Украине являются безосновательными. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

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