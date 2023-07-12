Aftonbladet: шведский активист намерен сжечь устав НАТО вместо Корана

Получивший разрешение на акцию с сожжением Корана житель Хельсингборга по имени Лукас теперь намеревается сжечь устав НАТО, сообщает газета Aftonbladet.

По словам активиста, он решил сжечь устав альянса после того как узнал о согласии Турции ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО.

«У меня есть много что сказать на манифестации о НАТО и о шведском государстве», — сказал Лукас.

Он отметил, что не является одержимым идеей сожжения Корана.

Ранее стало известно, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.

Позднее стало известно, что в правоохранительные органы Швеции поступили ещё три заявки на проведение в Стокгольме и Хельсингборге акций сожжения религиозных книг.