SVT: полиция Швеции получила ещё три заявки на акции сожжения религиозных книг
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Об этом информирует телеканал SVT.
По данным телеканала, одну из заявок отправила 50-летняя женщина, которая намерена провести акцию сожжения Корана возле мечети в Стокгольме «как можно быстрее».
Кроме того, 30-летний мужчина отправил заявку на проведение сожжения Торы и Библии возле посольства Израиля.
Что касается третьей заявки, полицию попросили дать разрешение на сожжение религиозных книг в центре Хельсингборга.
Ранее стало известно, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.
Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил акцию с сожжением Корана в Швеции.