SVT: полиция Швеции получила ещё три заявки на акции сожжения религиозных книг

В правоохранительные органы Швеции поступили ещё три заявки на проведение в Стокгольме и Хельсингборге акций сожжения религиозных книг.

Об этом информирует телеканал SVT.

По данным телеканала, одну из заявок отправила 50-летняя женщина, которая намерена провести акцию сожжения Корана возле мечети в Стокгольме «как можно быстрее».

Кроме того, 30-летний мужчина отправил заявку на проведение сожжения Торы и Библии возле посольства Израиля.

Что касается третьей заявки, полицию попросили дать разрешение на сожжение религиозных книг в центре Хельсингборга.

Ранее стало известно, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.

Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил акцию с сожжением Корана в Швеции.