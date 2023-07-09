В Стокгольме проходит акция против сожжения Корана

В Стокгольме порядка 3 тыс. человек принимают участие в акции против сожжения Корана.

Демонстрация под названием «Хватит жечь наш Коран» организована несколькими мусульманскими организациями в Швеции, сообщает газета Aftonbladet.

Уточняется, что акция проходит на площади Медборъяплатсен в центральной части столицы — там, где 28 июня была сожжена священная книга мусульман.

Ранее стало известно, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.

Позднее стало известно, что в правоохранительные органы Швеции поступили ещё три заявки на проведение в Стокгольме и Хельсингборге акций сожжения религиозных книг.