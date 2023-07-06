Узнать больше

Пакистан призывает Швецию принять меры против акций с надругательством над Кораном

Короткая ссылка
Пакистан призывает Швецию принять меры против акций, во время которых происходит надругательство над Кораном, сообщает портал Dawn. С соответствующим обращением выступил пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф.
Пакистан призывает Швецию принять меры против акций с надругательством над Кораном
  • Gettyimages.ru

Законодатели страны во время заседания парламента единогласно приняли резолюцию, резко осуждающую инциденты с осквернением священной книги.

Резолюцию приняли после того, как премьер-министр в своём выступлении в начале сессии призвал спикера Национальной ассамблеи Раджу Первеза Ашрафа создать комитет, задачей которого является осуждение осквернения Корана и предложение мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

«Инцидент, который произошёл в Швеции на праздник Курбан-байрам... Никто никогда не думал, что полиция допустит что-то подобное... Мы должны сказать миру, что это недопустимо», — заявил он.

Ранее стало известно, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.

Позднее стало известно, что в правоохранительные органы Швеции поступили ещё три заявки на проведение в Стокгольме и Хельсингборге акций сожжения религиозных книг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить