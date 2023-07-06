Пакистан призывает Швецию принять меры против акций с надругательством над Кораном

Пакистан призывает Швецию принять меры против акций, во время которых происходит надругательство над Кораном, сообщает портал Dawn. С соответствующим обращением выступил пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф.

Законодатели страны во время заседания парламента единогласно приняли резолюцию, резко осуждающую инциденты с осквернением священной книги.

Резолюцию приняли после того, как премьер-министр в своём выступлении в начале сессии призвал спикера Национальной ассамблеи Раджу Первеза Ашрафа создать комитет, задачей которого является осуждение осквернения Корана и предложение мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

«Инцидент, который произошёл в Швеции на праздник Курбан-байрам... Никто никогда не думал, что полиция допустит что-то подобное... Мы должны сказать миру, что это недопустимо», — заявил он.

Ранее стало известно, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.

Позднее стало известно, что в правоохранительные органы Швеции поступили ещё три заявки на проведение в Стокгольме и Хельсингборге акций сожжения религиозных книг.