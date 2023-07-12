WP: американская делегация пришла в ярость из-за слов Зеленского о решении НАТО по Украине
«Члены делегации из США были в ярости из-за твита Зеленского», — говорится в материале.
Отмечается, что данный шаг Зеленского использовался как тактика ведения переговоров.
Дипломаты стран НАТО оценили ситуацию как напряжённую.
Президент Украины ранее выразил возмущение по поводу того, что в НАТО не намерены принимать конкретных решений о сроках приглашения страны в альянс на саммите.
Как писал Bild, правительство Германии не соглашается ни на какие формулировки, которые бы создали впечатление «ускоренного пути» Украины к членству в НАТО.