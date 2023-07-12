Белый дом назвал время двусторонней встречи Байдена и Зеленского на саммите НАТО

Двусторонняя встреча президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе запланирована на 15:45 по местному времени, сообщает Белый дом.

«В 3:45 президент участвует в двусторонней встрече с Владимиром Зеленским», — приводит РИА Новости сообщение о планах Байдена на 12 июля.

Следующее мероприятие американского лидера запланировано через четыре часа.

Президент Украины ранее выразил возмущение по поводу того, что в НАТО не намерены принимать конкретных решений о сроках приглашения страны в альянс на саммите.

Как писал Bild, правительство Германии не соглашается ни на какие формулировки, которые бы создали впечатление «ускоренного пути» Украины к членству в НАТО.