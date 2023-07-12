Экс-разведчик США Риттер: контрнаступление ВСУ не убедило НАТО принять Украину

Контрнаступление украинской армии не привело к тому, что Украину позвали в альянс НАТО, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Сейчас альянс фактически говорит Украине: просто продолжайте умирать, ребята», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

По его словам, целью контрнаступления ВСУ было показать, что Украина достойна поддержки альянса, но желаемой отдачи не было.

Он отметил, что после саммита НАТО в Вильнюсе моральное состояние украинцев ещё больше ухудшится.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил возмущение по поводу того, что в НАТО не намерены принимать конкретных решений о сроках приглашения страны в альянс на саммите.

Как писал Bild, правительство Германии не соглашается ни на какие формулировки, которые бы создали впечатление «ускоренного пути» Украины к членству в НАТО.