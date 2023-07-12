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Глава МИД Чехии: ускоренный приём Украины в НАТО не означает эскалацию

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Ускоренный приём Украины в НАТО не означает эскалацию, напротив, он принесёт в Восточную Европу стабильность, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

«Ускоренное вступление Украины в состав НАТО не означает дальнейшую эскалацию», — приводит РИА Новости слова Липавского в Twitter.

Он отметил, что данная мера принесёт стабильность, особенно в восточноевропейский регион.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил возмущение по поводу того, что в НАТО не намерены принимать конкретных решений о сроках приглашения страны в альянс на саммите.

Как писал Bild, правительство Германии не соглашается ни на какие формулировки, которые бы создали впечатление «ускоренного пути» Украины к членству в НАТО.

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