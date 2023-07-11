Полянский: Россию устроит лишь повторное голосование по её резолюции о гумпомощи Сирии
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Полянского, «западники вновь устроили шоу» из вопроса продления трансграничного механизма (ТГМ) оказания гумпомощи Сирии.
«Единственный вариант, который устроит нас и сирийцев, — повторное голосование по нашему проекту, который западники также сегодня не поддержали», — заявил он.
11 июля Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН о механизме трансграничной помощи в Сирии.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада выступают за продление механизма трансграничной помощи в Сирии для подпитки террористов в Идлибе.
Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что ООН продолжит доставлять гумпомощь в Сирию через пункты пропуска Баб-эс-Салам и Эль-Райи, открытые по решению Дамаска.