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Полянский: Россию устроит лишь повторное голосование по её резолюции о гумпомощи Сирии

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российскую сторону устроит лишь повторное голосование по её проекту резолюции о продлении действия механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию.
Полянский: Россию устроит лишь повторное голосование по её резолюции о гумпомощи Сирии
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Полянского, «западники вновь устроили шоу» из вопроса продления трансграничного механизма (ТГМ) оказания гумпомощи Сирии.

«Единственный вариант, который устроит нас и сирийцев, — повторное голосование по нашему проекту, который западники также сегодня не поддержали», — заявил он.

11 июля Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН о механизме трансграничной помощи в Сирии.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада выступают за продление механизма трансграничной помощи в Сирии для подпитки террористов в Идлибе.

Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что ООН продолжит доставлять гумпомощь в Сирию через пункты пропуска Баб-эс-Салам и Эль-Райи, открытые по решению Дамаска.

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