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Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН о механизме трансграничной помощи в Сирии

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Российская сторона использовала право вето при голосовании в Совбезе ООН по проекту резолюции о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии на девять месяцев.
Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН о механизме трансграничной помощи в Сирии
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что документ, представленный Швейцарией и Бразилией, подразумевал продление работы единственного пункта пропуска «Баб-эль-Хава» на границе Сирии и Турции.

Текст получил 13 голосов «за», Китай при голосовании воздержался.

На голосование затем будет вынесен проект резолюции российской стороны о продлении механизма на шесть месяцев. 

В феврале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что резолюция Совета Безопасности не требуется для доставки гумпомощи в Сирию через два КПП на сирийско-турецкой границе.

Постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг заявил, что Дамаск поддерживает доставку гуманитарной помощи в страну любыми путями.

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