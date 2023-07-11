Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН о механизме трансграничной помощи в Сирии
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Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что документ, представленный Швейцарией и Бразилией, подразумевал продление работы единственного пункта пропуска «Баб-эль-Хава» на границе Сирии и Турции.
Текст получил 13 голосов «за», Китай при голосовании воздержался.
На голосование затем будет вынесен проект резолюции российской стороны о продлении механизма на шесть месяцев.
В феврале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что резолюция Совета Безопасности не требуется для доставки гумпомощи в Сирию через два КПП на сирийско-турецкой границе.
Постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг заявил, что Дамаск поддерживает доставку гуманитарной помощи в страну любыми путями.