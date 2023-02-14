Постпред Сирии при ООН: Дамаск поддерживает доставку помощи любыми путями

Постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг заявил, что Дамаск поддерживает доставку гуманитарной помощи в страну любыми путями.

«Сирия поддерживает доставку гуманитарной помощи в этот район (северо-запад страны. — RT) в течение трёх месяцев через любые пункты пропуска как изнутри страны, так и через границу», — передаёт его слова ТАСС.

Решение властей страны об открытии дополнительных пунктов пропуска гуманитарной помощи через границу с Турцией в пострадавшие от землетрясения районы не требует дополнительного закрепления резолюцией Совбеза ООН, отметил Саббаг.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что резолюция Совета безопасности не требуется для доставки гумпомощи в Сирию через два КПП на сирийско-турецкой границе.

Генсек ООН Антониу Гутерреш подтвердил, что президент Сирии Башар Асад согласился на открытие двух дополнительных пунктов доставки трансграничной помощи.