Генсек ООН сообщил о согласии Сирии на открытие двух новых пунктов доставки помощи

Генсек ООН Антониу Гутерреш подтвердил, что президент Сирии Башар Асад согласился на открытие двух дополнительных пунктов доставки трансграничной помощи.

«Я приветствую сегодняшнее решение президента Башара Асада открыть два пункта «Баб-эль-Салам» и «Эль-Райи» из Турции на северо-запад Сирии на первоначальный период в три месяца для своевременной доставки гуманитарной помощи», — цитирует ТАСС заявление Гутерреша.

Он отметил, что доставка продовольствия, медикаментов и зимних вещей населению Турции, которое пострадало от землетрясения, имеет важное значение.

Ранее замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров сообщил, что военные из России оказали медицинскую помощь 321 пострадавшему от землетрясения в Сирии.