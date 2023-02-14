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Генсек ООН сообщил о согласии Сирии на открытие двух новых пунктов доставки помощи

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Генсек ООН Антониу Гутерреш подтвердил, что президент Сирии Башар Асад согласился на открытие двух дополнительных пунктов доставки трансграничной помощи.

«Я приветствую сегодняшнее решение президента Башара Асада открыть два пункта «Баб-эль-Салам» и «Эль-Райи» из Турции на северо-запад Сирии на первоначальный период в три месяца для своевременной доставки гуманитарной помощи», — цитирует ТАСС заявление Гутерреша.

Он отметил, что доставка продовольствия, медикаментов и зимних вещей населению Турции, которое пострадало от землетрясения, имеет важное значение.

Ранее замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров сообщил, что военные из России оказали медицинскую помощь 321 пострадавшему от землетрясения в Сирии.

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