Российские военные оказали медпомощь 321 пострадавшему от землетрясения в Сирии

Российские военные оказали медицинскую помощь 321 пострадавшему от землетрясения в Сирии.

Об этом заявил в ходе брифинга замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.

«По состоянию на 13 февраля 2023 года оказана медицинская помощь 321 пострадавшему, роздано 61,2 т гуманитарной помощи — продуктовых наборов и предметов первой необходимости», — сказал он.

По его словам, военные ВС России продолжают принимать участие в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Латакия, Алеппо и Хама.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия прикладывает огромные усилия для помощи Сирии после землетрясения.