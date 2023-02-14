Полянский: резолюция СБ ООН не нужна для работы двух КПП на границе Сирии
«Я абсолютно уверен, что резолюция не нужна. Потому что это суверенное решение Сирии», — передаёт его слова РИА Новости.
Полянский отметил, что есть существенная разница между трансграничным механизмом доставки гуманитарной помощи, который нарушает суверенитет Сирии, и суверенным решением Сирии.
Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что сирийские власти в связи с землетрясением приняли решение открыть пункты пропуска на линии соприкосновения идлибской зоны деэскалации.