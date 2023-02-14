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Полянский: резолюция СБ ООН не нужна для работы двух КПП на границе Сирии

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что резолюция Совета безопасности не требуется для доставки гумпомощи в Сирию через два КПП на сирийско-турецкой границе.

«Я абсолютно уверен, что резолюция не нужна. Потому что это суверенное решение Сирии», — передаёт его слова РИА Новости.

Полянский отметил, что есть существенная разница между трансграничным механизмом доставки гуманитарной помощи, который нарушает суверенитет Сирии, и суверенным решением Сирии.

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что сирийские власти в связи с землетрясением приняли решение открыть пункты пропуска на линии соприкосновения идлибской зоны деэскалации.

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