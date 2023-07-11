ООН: доставка помощи в Сирию продолжится через открытые Дамаском пункты пропуска

ООН продолжит доставлять гумпомощь в Сирию через пункты пропуска Баб-эс-Салам и Эль-Райи, открытые по решению Дамаска.

Об этом сообщил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Доставка гуманитарной помощи продолжится через пункты пропуска Баб-эс-Салам и Эль-Райи», — цитирует его ТАСС.

Дюжаррик добавил, что эти пункты не смогут заменить закрытый в Баб-эль-Хаве, через который доставлялось 85% гуманитарной помощи на северо-запад Сирии.

Разрешение сирийских властей на работу двух этих пунктов истекает 13 августа.

Российская сторона использовала право вето при голосовании в Совбезе ООН по проекту резолюции о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии на девять месяцев.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада выступают за продление механизма трансграничной помощи в Сирии для подпитки террористов в Идлибе.