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ООН: доставка помощи в Сирию продолжится через открытые Дамаском пункты пропуска

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ООН продолжит доставлять гумпомощь в Сирию через пункты пропуска Баб-эс-Салам и Эль-Райи, открытые по решению Дамаска.
ООН: доставка помощи в Сирию продолжится через открытые Дамаском пункты пропуска
  • РИА Новости

Об этом сообщил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Доставка гуманитарной помощи продолжится через пункты пропуска Баб-эс-Салам и Эль-Райи», — цитирует его ТАСС.

Дюжаррик добавил, что эти пункты не смогут заменить закрытый в Баб-эль-Хаве, через который доставлялось 85% гуманитарной помощи на северо-запад Сирии.

Разрешение сирийских властей на работу двух этих пунктов истекает 13 августа.

Российская сторона использовала право вето при голосовании в Совбезе ООН по проекту резолюции о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии на девять месяцев.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада выступают за продление механизма трансграничной помощи в Сирии для подпитки террористов в Идлибе.

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