Сенатор Денисов заявил, что Си Цзиньпин ожидает визита Путина в октябре 2023 года

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в Пекине готовятся к визиту российского президента Владимира Путина в октябре 2023 года.

«В ходе встречи с Валентиной Ивановной Матвиенко председатель Си Цзиньпин сказал, что китайская сторона готовится к ожидаемому в октябре визиту президента России для участия в третьем форуме «Один пояс — один путь», — сообщил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол России в КНР (2013—2022) Андрей Денисов.

Ранее сообщалось, что возглавляющая делегацию Федерального собрания Матвиенко встретилась с Си Цзиньпином во время визита делегации российского парламента в Пекин. После встречи с главой КНР она заявила, что Китай продолжит сотрудничество с Россией.

Матвиенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передала ему послание от российского президента Владимира Путина.