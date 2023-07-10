Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина
- globallookpress.com
- © Federation Council of Russia
«Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем (Путиным), он просил передать Вам очень тёплое приветствие, наилучшие пожелания», — приводит её слова РИА Новости.
Она отметила, что президент России тепло вспоминал визит председателя КНР в марте и «длительные результативные переговоры» с ним.
Ранее сообщалось, что возглавляющая делегацию Федерального собрания Матвиенко встретилась с Си Цзиньпином во время визита делегации российского парламента в Пекин. После встречи с главой КНР она заявила, что Китай продолжит сотрудничество с Россией.