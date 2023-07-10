Спикер Совфеда Матвиенко встретилась с Си Цзиньпином в Пекине

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко встретилась с китайским лидером Си Цзиньпином во время визита делегации российского парламента в Пекин.

Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Замминистра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй на переговорах с замглавы МИД России Андреем Руденко в Пекине заявил, что Китай и Россия должны защищать совместные интересы на фоне непростой обстановки в мире.