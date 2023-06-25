МИД КНР: Китай и Россия должны защищать общие интересы в тяжёлой обстановке в мире

Китай и Россия должны защищать совместные интересы на фоне непростой обстановки в мире.

Об этом, как передаёт ТАСС, заявил замминистра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй на переговорах с замглавы МИД России Андреем Руденко в Пекине.

Он отметил, что в напряжённой международной обстановке необходимо следовать важному консенсусу, достигнутому двумя главами государств, обеспечивать стабильные отношения между двумя странами и защищать общие интересы обеих сторон.

20 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что уровень стратегического партнёрства России и Китая позволяет быть уверенными, что выстраивание отношений КНР с другими странами не будет направлено против Российской Федерации.