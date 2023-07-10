Матвиенко после встречи с главой КНР заявила, что Китай продолжит сотрудничество с Россией
- globallookpress.com
- © Federation Council of Russia
По её словам, в ходе встречи они обсудили ряд вопросов российско-китайского взаимодействия.
«Несмотря на те новые условия, в которых мы все живём, я вынесла твердое убеждение, что Китай... никогда ни под кого не подстраивается, наши отношения не подвержены никакой конъюнктуре, никакому внешнему политическому воздействию», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Она подчеркнула, что Китай будет последовательно и настойчиво продолжать сотрудничество с Россией.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне.
Замминистра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй на переговорах с замглавы МИД России Андреем Руденко в Пекине заявил, что Китай и Россия должны защищать совместные интересы на фоне непростой обстановки в мире.