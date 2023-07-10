Матвиенко после встречи с главой КНР заявила, что Китай продолжит сотрудничество с Россией

Китай продолжит сотрудничество с Россией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

По её словам, в ходе встречи они обсудили ряд вопросов российско-китайского взаимодействия.

«Несмотря на те новые условия, в которых мы все живём, я вынесла твердое убеждение, что Китай... никогда ни под кого не подстраивается, наши отношения не подвержены никакой конъюнктуре, никакому внешнему политическому воздействию», — цитирует Матвиенко ТАСС.

Она подчеркнула, что Китай будет последовательно и настойчиво продолжать сотрудничество с Россией.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Замминистра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй на переговорах с замглавы МИД России Андреем Руденко в Пекине заявил, что Китай и Россия должны защищать совместные интересы на фоне непростой обстановки в мире.