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Власти Норвегии увеличат финансирование Украины на $236 млн

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Норвегия увеличит финансирование Украины на 2,5 млрд крон (примерно $236 млн), заявил норвежский премьер Йонас Гар Стёре.
Власти Норвегии увеличат финансирование Украины на $236 млн
  • Gettyimages.ru

«Украина остро нуждается в дополнительной военной поддержке и оборудовании. Поэтому Норвегия увеличивает свою военную поддержку Украине на 2,5 млрд норвежских крон до общей суммы 10 млрд норвежских крон (примерно $947 млн) на 2023 год», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме того, Норвегия увеличит свой вклад в пакет помощи НАТО для Украины. По словам Стёре, это поможет приблизить Киев к цели по присоединению к альянсу.

Ранее премьер Бельгии Александр Де Кро заявил, что Украина станет членом НАТО только по единогласному решению блока и после выполнения всех условий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в альянс.

Американский президент Джо Байден в интервью CNN заявил, что не видит единства среди стран НАТО касательно вопроса о возможном вступлении Украины в альянс в данный момент.

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