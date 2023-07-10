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В МИД КНР предупредили о гуманитарных проблемах при получении Киевом кассетных боеприпасов

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Передача американской стороной кассетных боеприпасов на Украине может привести к гуманитарным проблемам в зоне конфликта, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
В МИД КНР предупредили о гуманитарных проблемах при получении Киевом кассетных боеприпасов
  • AP
  • © Liu Zheng

«Решение Соединённых Штатов вызвало всеобщую обеспокоенность международного сообщества. Многие страны явным образом выразили своё несогласие с этим. Безответственная передача кассетных боеприпасов может легко вызвать гуманитарные проблемы», — цитирует её ТАСС.

По словам дипломата, в Пекине придерживаются мнения о том, что переговоры и диалог — единственный возможный выход из украинского кризиса. Мао Нин подчеркнула, что стороны не должны «подливать масло в огонь» во избежание эскалации.

Ранее сообщалось, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возможная поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.

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