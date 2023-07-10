В МИД КНР предупредили о гуманитарных проблемах при получении Киевом кассетных боеприпасов
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«Решение Соединённых Штатов вызвало всеобщую обеспокоенность международного сообщества. Многие страны явным образом выразили своё несогласие с этим. Безответственная передача кассетных боеприпасов может легко вызвать гуманитарные проблемы», — цитирует её ТАСС.
По словам дипломата, в Пекине придерживаются мнения о том, что переговоры и диалог — единственный возможный выход из украинского кризиса. Мао Нин подчеркнула, что стороны не должны «подливать масло в огонь» во избежание эскалации.
Ранее сообщалось, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возможная поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.